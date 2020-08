Uomini e Donne: Biagio Buonuomo e Caterina Corradino si sposano

E’ tempo di matrimonio per una nota coppia di Uomini e Donne, versione over. Stiamo parlando proprio di loro: Biagio Buonuomo e Caterina Corradino.

UOMINI E DONNE: BIAGIO E CATERINA SI SPOSANO – A fare la proposta era stato proprio lui durante una puntata di Uomini e Donne andata in onda su canale 5. I due, infatti, si sono conosciuti nella trasmissione e da allora non si sono più separati.

UOMINI E DONNE: IL MATRIMONIO RIMANDATO – Il matrimonio di Biagio e Caterina è stato rimandato ben due volte. La prima perchè il divorzio di lui è arrivato più tardi del previsto e la seconda quest’anno, a causa della pandemia.

Caterina si è detta realmente amareggiata per quanto accaduto e ha infatti dichiarato: “È assolutamente in programma” ha sostenuto per quanto riguarda il matrimonio e poi ha proseguito: ”Volevamo farlo a settembre, ma con tutte le restrizioni non sarebbe stata la festa che desideravamo.“ Infine ha detto: “Alla fine, però, l’importante è la salute e la serenità e i nostri progetti che stanno crescendo”.

UOMINI E DONNE: CATERINA E BIAGIO, IL MATRIMONIO IL PROSSIMO ANNO – Insomma la tanto attesa celebrazione nunziale avverrà l’anno prossimo. Per ora non sappiamo una data nè dove si svolgerà, attendiamo notizie da parte dei due interessati che nel frattempo si godono la loro storia sempre più vicini e affiatati.