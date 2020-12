Uomini e Donne, botta e risposta social tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Le indiscrezioni

Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembrerebbe essere davvero finita. La love story che ha fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne è ufficialmente terminata, o almeno, così sembrerebbe dati gli ultimi sviluppi. Tuttavia, i follower e in particolar modo Deianira Marzano hanno notato alcuni dettagli che potrebbero riaccendere la speranza dei fan.

GIULIA DE LELLIS E CARLO BERETTA – Giulia De Lellis ha voltato finalmente pagina e pare che stia passando proprio un bel periodo assieme a Carlo Beretta, (ex?) amico di Andrea Damante. I due si sono incontrati per la prima volta proprio durante una vacanza con il deejay veronese, a Forte dei Marmi. Un incontro fatale, a quanto pare.

Successivamente i rumors e poi le ufficializzazioni. Secondo alcune indiscrezioni, pare che la De Lellis abbia portato in famiglia il rampollo di casa Beretta per le presentazioni. Anche sui social, i due non si nascondono affatto e si dedicano molte carinerie da vera coppia. E Andrea Damante?

ANDREA DAMANTE HA VOLTATO PAGINA? – Ad oggi pare che l’unica relazione stabile di Andrea Damante sia quella intrapresa con il cagnolino Tommaso, a cui è molto legato. Diverse voci sono circolate in questi ultimi tempi sul web, ma mai confermate e nemmeno smentite. Ma è proprio del cagnolino Tommaso che vi vogliamo parlare oggi.

LA SEGNALAZIONE DI DEIANIRA MARZANO – A quanto pare, il cagnolino Tommaso, detto anche Tommy, è un tassello fondamentale nella relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due lo hanno preso quando erano ancora una coppia, pertanto, hanno deciso di condividerlo nonostante non lo siano più. Tuttavia, i due sembrerebbero mandarsi ancora delle frecciatine social, un modo forse per rimanere in qualche modo collegati. Andrea, in occasione dell’assenza del cane, ha condiviso un post svelando di sentirne la mancanza. Giulia, d’altro canto, ha pubblicato una foto proprio con il piccolo Tommaso. Quale sarà la verità?