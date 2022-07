Uomini e Donne: botta e risposta tra l’ex tronista e la sua scelta

Nei giorni scorsi ad attirare l’attenzione degli utenti del web è stato il botta e risposta di un ex coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, ex protagonisti della scorsa edizione di UeD.

BOTTA E RISPOSTA SOCIAL – Giunta come tronista a UeD, Samantha ha scelto di uscire dal programma con Alessio. Dopo pochi mesi dalla scelta, la love-story è purtroppo giunta al capolinea. Ad un anno dalla fine della loro relazione, Alessio è tornato a parlarne.

Dando la possibilità ai fan di fargli qualche domanda, l’ex corteggiatore ha risposto alle curiosità sull’ex tronista e sulla loro storia. Ha quindi dichiarato: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie a Samantha di certo. Non devo ringraziare nessuno se non Uomini e Donne”.

Continuando a parlare di Samantha, Alessio ha rivelato di non essere mai stato innamorato di lei. Per l’ex tronista, infatti, ha ammesso di aver provato solo tanta stima e affetto.

Davanti a quanto dichiarato da Cennicola, la Curcio ha deciso di intervenire. Sempre attraverso i social, precisamente sulle IG Stories, la ragazza si è così scagliata contro l’ex:

“Il programma funziona così, mi hanno fatto vedere i video provini dei ragazzi che avevano chiamato per me e tra questi ho scelto chi mi aveva colpito di più, anche il mio ex. La procedura è questa, caratterialmente non sono una che dice “mi devi ringraziare” ma se seguiamo la procedura corretta, è così. Perché arrivare a questo dopo un anno?”.

Riguardo alla risposta sui sentimenti di Alessio verso di lei, anche su questo Samantha ha avuto da ridire. L’ex tronista ha infatti pubblicato una passata risposta di Alessio in cui si professava innamorato di lei, aggiungendo:

“In questo modo si è dato anche la zappa sui piedi. Ammettere di aver mentito, non solo a me ma tante persone, non è bello”.