Uomini e Donne, brutto incidente per un ex Cavaliere: “Vivo per miracolo”

Nella notte di Pasqua Diego Tavani, ex Cavaliere di Uomini e Donne, è stato vittima di un brutto incidente. A raccontare l’accaduto è stato proprio l’ex volto del Trono Over attraverso una IG Story.

“Vivo per miracolo” – Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Diego grazie alla sua partecipazione al dating-show di Maria De Filippi. Inizialmente l’uomo aveva intrapreso una conoscenza con Ida Platano, reduce dalla rottura con Alessandro Vicinanza. Successivamente Tavani ha conosciuto Aneta Buchtova, con cui ha deciso di uscire dal programma.

I due ex volti di UeD hanno intrapreso una relazione lontano dalle telecamera, arrivando a convivere. Sembrava che tra i due le cose stessero andando a gonfie vele, fino a quando, verso la fine del 2022, hanno annunciato la rottura.

Diego è tornato nuovamente sui social, ma questa volta non per la sua situazione sentimentale. Sfortunatamente l’uomo si è trovato coinvolto in un brutto incidente stradale, come raccontato da lui stesso attraverso le sue storie di Instagram:

“Questa notte… Due fari… Lo stridio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo,guardi su e capisci che qualcuno per centimetri ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso, ancora posso vedere mio figlio crescere”.