Uomini e Donne, bufera social: una Dama avrebbe chiesto 500 euro per rilasciare un’intervista

Un retroscena decisamente curioso ha scosso il mondo del gossip legato a Uomini e Donne, programma seguitissimo di Maria De Filippi. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni, noto blogger esperto del dating show, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Secondo quanto raccontato, una delle Dame del trono over avrebbe chiesto un compenso economico in cambio di un’intervista, richiesta che ha spiazzato il blogger e fatto rapidamente il giro dei social. “Avevo in mente un’intervista con una signora del programma. Sembrava che ci fosse disponibilità, poi mi arriva un vocale in cui mi dice di voler essere pagata: 500 euro, perché si considera una professionista”, ha spiegato Pugnaloni.

Il giornalista ha chiarito di aver rifiutato la proposta, giudicandola fuori luogo, considerando che si trattava di una semplice intervista e non di una collaborazione pubblicitaria. L’identità della dama in questione resta tuttora un mistero, ma il caso ha comunque aperto un dibattito più ampio su come, sempre più spesso, i protagonisti del piccolo schermo trattino la propria visibilità come un vero e proprio “asset” economico.

Il fenomeno richiama alla mente un trend ormai diffuso tra influencer e personaggi televisivi, i quali spesso propongono scambi con hotel o brand in cambio di ospitalità o compensi. Tuttavia, che ciò accada nel contesto di una trasmissione pomeridiana tanto seguita quanto Uomini e Donne, desta non poche perplessità.

La domanda che molti si pongono è: dove finisce la popolarità e dove inizia il marketing personale? In un mondo in cui ogni apparizione può diventare una “merce di scambio”, anche una semplice intervista può trasformarsi in un affare.