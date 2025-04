Uomini e Donne, bufera sul Trono classico: Gianmarco Steri nel mirino delle polemiche

Il percorso di Gianmarco Steri sul Trono classico di Uomini e Donne sta attirando sempre più attenzione e non solo per i risvolti sentimentali. Dopo aver conquistato il pubblico nei panni di corteggiatore di Martina De Ioannon, il barbiere romano sembra aver perso parte del suo consenso ora che siede sulla poltrona rossa. A far discutere nelle ultime settimane sono state alcune segnalazioni circolate online, che lo accuserebbero di portare avanti una relazione “fittizia” con una delle sue corteggiatrici.

Secondo quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, una fonte anonima avrebbe rivelato che Gianmarco e Cristina Ferrara, una delle pretendenti ancora in gioco, si sarebbero già messi d’accordo per uscire insieme dal programma. La loro frequentazione all’interno del dating show di Maria De Filippi sarebbe quindi solo una “messa in scena” per guadagnare maggiore visibilità. L’indiscrezione, com’era prevedibile, ha rapidamente infiammato il dibattito sui social.

Non si sono fatte attendere, però, le smentite. Diversi utenti, che sostengono di conoscere personalmente il tronista, hanno bollato la segnalazione come infondata.

Intanto, le anticipazioni delle ultime registrazioni confermano l’uscita di scena di Francesca Polizzi, altra corteggiatrice rimasta in lizza, e accendono ulteriormente i riflettori su Cristina, ormai considerata la favorita per la scelta finale.

Tra smentite, accuse e colpi di scena, il trono di Gianmarco continua a tenere banco. E il pubblico si divide: verità o strategia?