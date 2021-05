Uomini e Donne, cambio di look per Andrea Damante: cambiamenti in vista

Tempo di cambiamenti per il deejay veronese: stravolge il look e fa delle importanti rivelazioni sulla sua fidanzata

Andrea Damante ha deciso di lanciare un forte messaggio sui social e cambiare look. Il deejay veronese ha girato delle stories su Instagram mentre andava dal parrucchiere e successivamente si è mostrato completamente biondo. Una vera e propria rivoluzione.

CAMBIO DI LOOK – Il cambiamento era nell’aria, così Damante ha deciso di seguire l’istinto e farsi biondo. La chioma ha ottenuto risultati positivi, i fan hanno apprezzato moltissimo e non solo, anche la sua bella fidanzata Elisa Visari. A proposito, come procede tra loro? Lo spiega proprio il deejay.

LA STORIA CON ELISA VISARI – La relazione con la giovane attrice procede a gonfie vele. Andrea è molto innamorato e lo dimostra ogni giorno ai suoi follower. Ospite al Punto Z, lo show in onda online su Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi, il deejay ha fatto delle dichiarazioni inaspettate. Una cosa è certa: Giulia De Lellis è solo un lontano ricordo.

Damante ha parlato della sua storia d’amore con Elisa Visari e si è sbilanciato molto anche su matrimonio e figli. Chissà, non adesso ma magari tra qualche tempo deciderà di convolare a nozze con la giovane attrice.

La storia con Giulia De Lellis è archiviata definitivamente e se prima avevano una scusa per vedersi grazie al cagnolino Tommy, ora neanche in quel caso. Sì, perché Andrea Damante ha deciso di lasciarle il cagnolino definitivamente. I due dividevano l’affidamento ma il deejay ha deciso di lasciarglielo poiché si trattava di un regalo per l’influencer quando i due erano ancora una coppia. Sarà una scusa per non rivederla? Chissà…