Uomini e Donne, cambio look per Gianni Sperti: ecco la foto che sta girando sul web

Gianni Sperti, ex ballerino e opinionista tv, è un punto fermo di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Il suo ruolo è storico: l’uomo ha sempre avuto un forte impatto su corteggiatori e tronisti ma soprattutto sul pubblico di Maria. L’opinionista conta un milione di seguaci su Instagram e, in questi giorni, ha voluto fare una rivelazione.

CAMBIO LOOK PER GIANNI SPERTI – L’ex marito di Paola Barale ha voluto mostrare ai suoi follower il nuovo look di capelli: totalmente biondo. Siamo sempre stati abituati a vedere Gianni Sperti con la folta chioma nera, adesso il suo aspetto è decisamente cambiato. PER LA FOTO CLICCATE QUI.

Lo scatto ha fatto subito numerosi like, più di 20.000 e Sperti l’ha accompagnato con un lungo messaggio sul suo amore per il cambiamento, la voglia di sperimentare cose nuove e vivere la vita a pieno regime senza fermarsi mai. Cambiare lo rende vivo. “Cambiare. Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi…” ha esordito l’opinionista.

“Amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera” ha continuato Sperti.

“Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!” ha concluso l’ex ballerino. Cosa ne pensate di questo cambio di look?