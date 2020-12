Uomini e Donne: Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, un Natale distanti

Stiamo parlando di una delle coppie più amate di Uomini e Donne, quella composta da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. Sembra che quest’anno per loro il santo Natale sarà differente. Scopriamo il perché.

RICCARDO E CAMILLA: UN NATALE SEPARATI – Sono molti coloro che a causa delle restrizioni in seguito alla pandemia da Coronavirus, che hanno dovuto rinunciare al classico cenone con molte persone. Non faranno un’eccezione Riccardo e Camilla, la celebre coppia formatasi qualche anno fa a Uomini e Donne.

I due hanno deciso di passare il Natale distanti per festeggiare con la propria famiglia. A dichiararlo sono stati i diretti interessati in un’intervista per il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. “Per il giorno di Natale ci divideremo. Staremo lui ad Anagni con la sua famiglia, io a Roma con la mia, e poi ci ricongiungeremo”, ha dichiarato la Mangiapelo.

Di certo non è stata una scelta per niente facile, visto che i due ragazzi sono molto uniti e al contempo innamorati. Hanno deciso però di separarsi per trascorrere il natale con le loro nonne. In questo periodo, si sa, è giusto trascorrere le festività con i propri familiari.

“Abbiamo la fortuna di averle ancora”, ha dichiarato Camilla, e poi ha aggiunto: “Preferiamo separarci io e Riccardo per rendere felici loro”. I due poi hanno ammesso di avere molte speranze per il nuovo anno. Si augurino che sia migliore di quello appena trascorso e infine hanno sostenuto: “Speriamo che prima o poi torni tutto come prima”.