Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo ha voltato pagina: ha un nuovo amore

Diversi mesi fa è stata annunciata la fine di una storia d’amore nata a Uomini e Donne. Si tratta della relazione tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, nota ai telespettatori non solo per UeD, ma anche per Temptation Island. A distanza di 6 mesi dalla fine della sua storia, Camilla sembra aver voltato pagina e trovato un nuovo amore.

NUOVO CAPITOLO – Durante il mese di luglio, la Mangiapelo e l’ex tronista hanno deciso di annunciare la fine della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti nel 2017 negli studi di Uomini e Donne, dove Camilla ha deciso di partecipare per corteggiare proprio Riccardo. Una volta avvenuta la scelta, nonostante gli alti e bassi, la coppia non si è mai divisa, almeno non fino a pochi mesi fa.

Secondo quanto ammesso dai due ex volti di UeD, a portare all’inaspettata rottura sono stati obiettivi personali e lavorativi differenti. Non si sa, però, chi ha voluto mettere fine alla relazione. Nonostante le tante domande dei fan, Camilla ha deciso di voltare pagina e, da quanto emerso dai social, avrebbe un nuovo amore.

Nei giorni scorsi, attraverso le sue IG Stories, Deianira Marzano ha lanciato uno scoop proprio sull’ex corteggiatrice. L’esperta di gossip ha iniziato a sostenere che Camilla avesse intrapreso una frequentazione. Ma chi è questo ragazzo? A rivelarlo è sempre stata Deianira.

La Marzano, sempre attraverso i suoi canali social, ha rivelato l’identità del nuovo “lui” dell’ex corteggiatrice. Ad aver fatto tornare il sorriso alla ragazza è Luca Moro, classe ’01 e calciatore del Frosinone.