Uomini e Donne, Carlo e Cecilia: pronti al grande passo

Pare che per una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne stia procedendo tutto a gonfie vele. Si tratta di Cecilia Zagarrigo e Pietro Pietropoli che, da come si può vedere anche sul nuovo numero di UeD magazine, si sono voluti concedere una breve vacanza a Jesolo. Inoltre, nonostante la loro sia una relazione fresca, nata da poco, i due si dicono già pronti al grande passo.

L’IMPREVISTO A JESOLO – Sebbene già una coppia del programma sia già scoppiata, lo stesso, fortunatamente, non si può dire di Cecilia e Carlo. I due, da come mostrato anche dalla rivista del programma, si sono voluti concedere una breve vacanza in cui non sono mancati imprevisti.

Da come mostrato anche dalle foto, non sono mancati i baci e le effusioni. La coppia appare sempre più affiatata e inseparabile, approfittando di questo tempo per passarlo insieme. I due, però, sono stati colti da un inaspettato imprevisto: l’auto della Zagarrigo è stata portata via dal carro-attrezzi. Tornati dal mare, la coppia ha fatto l’impensabile scoperta. In soccorso dei due ex protagonisti è arrivata una fan che li ha aiutati a riprendere la macchina.

PRONTI AL GRANDE PASSO – Vista la distanza che li separa, i due giovani fidanzati hanno deciso di compiere il grande passo: la convivenza. La coppia ha infatti rivelato di avere in progetto di andare a vivere insieme finita l’estate. Questo, però, sarebbe l’unico progetto in cantiere.

Da quanto rivelato da Cecilia, che per il compleanno del fidanzato hanno in programma un viaggio in Sardegna. Sembra proprio che i due abbiano le idee ben chiare insieme ai progetti.