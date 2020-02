Uomini e Donne, Carlo Pietropoli esce in esterna con una corteggiatrice di Daniele Dal Moro

Oggi pomeriggio è andata in onda la prima parte del trono classico settimanale. Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono già diventati rivali poiché sono entrambi usciti in esterna con Ginevra.

L’ESTERNA DI GINEVRA CON DANIELE – L’esterna con Daniele è andata veramente bene, i due si sono subito presi. La ragazza, nonostante fosse la prima uscita, si è aperta tantissimo e ha raccontato la storia della sua famiglia, una storia molto complessa. Ginevra, infatti, ha scoperto all’età di diciassette anni che suo padre in realtà non è morto, come le aveva raccontato sua madre. Tuttavia, la ragazza ha perdonato questa grande bugia da parte della mamma. Daniele è rimasto soddisfatto dall’esterna e da come Ginevra si sia fidata nel raccontargli una storia tanto personale; dello stesso parere Maria De Filippi e i presenti in studio.

L’ESTERNA CON CARLO – Di tutt’altra pasta è stata l’esterna con Pietropoli. Tra i due c’era imbarazzo e la ragazza ha manifestato i suoi dubbi sulla voglia del tronista di conoscere altre persone con due percorsi già avviati. Tuttavia, Carlo ha spiegato di non essere ancora sicuro di Cecilia e Marianna, pertanto è aperto ad altre possibilità. Ginevra, però, non convinta da Carlo, crede che lui voglia suscitare delle reazioni da parte delle sue corteggiatrici. Reazioni che effettivamente ci sono state, soprattutto da parte di Cecilia, la quale ha dichiarato di essere l’unica ad investire in questa conoscenza.

CARLO O DANIELE? – Ginevra per ora non ha ancora scelto con chi continuare questo percorso, tuttavia, gli opinionisti si sono già fatti un’idea a riguardo. Per Gianni Sperti la scelta ricadrà proprio su Carlo Pietropoli, dato l’imbarazzo iniziale mentre per Lorenzo Riccardi la scelta ricadrà su Daniele Dal Moro poiché la ragazza è riuscita davvero ad aprirsi fin da subito.