Uomini e Donne, Carlo Pietropoli torna nella sua città natale: cosa sta succedendo?

Ha sicuramente fatto molto parlare di sé uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne: Carlo Pietropoli. In una delle ultime puntate del Trono Classico, è avvenuta la scelta del ragazzo che ha così terminato il suo percorso. Carlo ha infatti deciso di abbandonare lo studio insieme a Cecilia Zaggarigo. La nuova coppia si trova, però, costretta a doversi presto separare e spiegarne i motivi è lo stesso ex tronista.

LA SEPARAZIONE – Da quanto rivelato i social, da quando è avvenuta la scelta, i due non si sono più separati. Hanno così trascorso questi giorni insieme, liberi di poter vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Gli ex protagonisti di UeD hanno comunque voluto rendere partecipi i fan della loro storia, condividendo IG Stories in cui mostrano alcuni dei loro momenti di coppia. Una notizia ha però sorpreso tutti: Carlo dovrà tornare nella sua città natale.

I follower si sono subito incuriositi, sommergendo di domande l’ex tronista. Pietropoli ha così deciso di spiegare i motivi dietro questa decisione. Dietro questo allontanamento, ci sono degli impegni lavorativi che Carlo non può evitare e che quindi lo porteranno a far ritorno nella sua città natale. Cecilia cosa ne pensa in tutto questo?

Tramite un video su Instagram, l’ex corteggiatrice ha rivelato di essere tranquilla, anche perché, come spiegato da lei, è sempre stata abituata alla vita da single. Inoltre, ha rivelato di non esser abituata a vivere con un’altra persona 24 ore su 24.

LA SCELTA – La scelta avvenuta a Uomini e Donne ha sorpreso non solo i fan, ma la stessa Cecilia. Il ragazzo le ha rivelato di non aver mai smesso di pensare a lei, neanche durante il lockdown. Il loro è stato un percorso piuttosto movimentato, pieno di alti e bassi, ma che si è concluso con un lieto fine.