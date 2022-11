Uomini e Donne, Carlotta Adacher stuzzica Eugenio Colombo: intervengono Amedeo Venza e l’ex Giulio Raselli

Nelle scorse ore, Carlotta Adacher si è fatta notare per aver stuzzicato pubblicamente Eugenio Colombo tramite stories. Tutto è iniziato, infatti, quando l’ex fidanzata di Giulio Raselli ha risposto al solito box delle domande su Instagram. Vediamo cosa è accaduto e perché ha suscitato l’interesse di Amedeo Venza e dello stesso Raselli.

Conoscenza in corso?

Durante il consueto botta e risposta su Instagram, un utente ha scritto a Carlotta: “Per favore quando ti incontrerai con Eugenio facci sapere, attendiamo con ansia”. La Adacher non ha esitato: “Io vi giuro mi fate morire, siete tremende. Sono settimane che ci scrivete cose simili e state attente a ogni dettaglio! segno zodiacale, gusti… cose in comune“. Inoltre, la giovane ha ben pensato di taggare Eugenio, il quale ha ricondiviso la stories sul suo profilo.

Amedeo Venza e Giulio Raselli contro Carlotta Adacher

A quel punto è intervenuto Amedeo Venza che ha punzecchiato Carlotta accusandola di essere in qualche modo in cerca di visibilità e attenzione per poi puntare al GFVip. Successivamente, anche Giulio Raselli si è unito al coro di Venza: “Mi hai screditato buttandomi fango manco fossi il tuo peggior nemico, quando in verità l’hai fatto perché non ti calcolavo di striscio. Titolo di studio minimo tronista sennò la ragazza non ci esce. Amedeo non perderci tempo sennò prova a mettersi anche con te“.

Carlotta Adacher risponde alle provocazioni

Dopo le parole di Venza e Raselli, la giovane ha risposto: “Sto sorridendo perchè mi state mandando la storia che mi ha dedicato Amedeo Venza. Caro Amedeo visto che sei cosi amico di Eugenio, prima di scrivere certe cose dovresti verificare i fatti. Informati prima dei fatti. Vedo che sei informato sulla mia vita privata o meglio male informato. […] Prima mi hai attaccato su Eugenio, poi siamo passati all’altro dj ma anche lui è un tuo amico, quindi chiamalo e chiedi. Di Giulio che dobbiamo dire, si commenta da solo”.

Su Giulio poi ci è andata molto pesante: “Ma come mai certi ratti escono fuori non appena sentono odore di hype, tornate a casa a mettervi la cremina a quei quattro peli”.