Uomini e Donne, Carolina Ronca si è fidanzata: Giacomo Czerny è solo un ricordo

Carolina Ronca l’abbiamo conosciuta nell’ultima edizione di Uomini e Donne. La giovane ragazza si presentò per corteggiare il tronista Giacomo Czerny, con il quale istaurò un bel rapporto. Tuttavia, il ragazzo scelse la sua rivale in amore, Martina Grado. Ad oggi, però, la Ronca ha ritrovato la serenità.

A UOMINI E DONNE – Nel dating show la ragazza si è fatta apprezzare soprattutto per essere molto gentile e genuina. I telespettatori, infatti, credevano davvero che potesse essere lei la scelta di Giacomo, ma quest’ultimo decise di uscire dal programma con Martina. Per Carolina è stato un duro colpo poiché si era legata molto al tronista ma in suo soccorso è arrivata Maria De Filippi.

La presentatrice l’ha consolata e le ha dato un grande insegnamento: quando si è giovani è normale prendere qualche batosta ma l’importante è andare avanti. Così ha fatto la Ronca, si è rimboccata le maniche e ha dimenticato Giacomo. Infatti, in queste ore l’ex corteggiatrice si è fatta vedere con il nuovo fidanzato; vediamo di chi si tratta.

NUOVO AMORE PER CAROLINA RONCA – La giovane ragazza ha pubblicato uno tenero scatto con il nuovo fidanzato. Nella foto ci sono semplicemente loro che si baciano, quindi l’ex corteggiatrice non vuole nascondere nulla o creare dubbi. Il ragazzo si chiama Filippo Sarrecchia ed è estraneo al mondo dello spettacolo. Insomma, Carolina adesso è molto felice e forse gli serviva proprio un ragazzo “sconosciuto” per riprendersi dalla sua avventura in tv.

E GIACOMO? – L’ex tronista, invece, vive a 360 gradi la sua relazione con Martina, con la quale convive. Ogni giorno entrambi pubblicato foto e video per rendere partecipi i follower della loro storia d’amore.