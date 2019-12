Uomini e Donne: c’è aria di crisi tra Daniele e Giulia?

C’è aria di crisi tra Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche? È questa la domanda che molti fan di Uomini e Donne si stanno ponendo in questi giorni. Fin dalla scelta, i due hanno fatto parlare di loro. Infatti, la scelta inaspettata della tronista ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ora, però, sono in molti a credere che che tra Giulia e Daniele non stia andando tutto a gonfie vele.

SONO VERE LE VOCI? – Contrariamente alle sue colleghe, Giulia non è affatto un amante dei social. La ragazza ha un profilo Instagram, ma ha pubblicato un solo post: una romantica dedica a Daniele.

A far scattare il campanello d’allarme ai fan della coppia sarebbe stato il profilo dell’ex corteggiatore. Schiavon, in questi giorni ha pubblicato post in compagnia di amici o per le varie sponsorizzazioni. Non si è vista, però, una foto con l’ex tronista.

LA SMENTITA – A smentire le voci di una possibile crisi è stato Daniele stesso. Il ragazzo, sul suo Instagram, stanotte ha pubblicato varie storie in compagnia della fidanzata. Inoltre, proprio oggi ricorre il loro primo mesiversario.

Sembra proprio che per la coppia di Uomini e Donne stia andando tutto per il meglio