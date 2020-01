Uomini e Donne: Cecilia va via in lacrime dallo studio

Nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne abbiamo assistito nuovamente al trono di Carlo Pietropoli. Protagonista indiscusso è stato infatti proprio il nuovo tronista, ormai al centro del suo percorso.

UOMINI E DONNE: CARLO PIETROPOLI E MARIANNA – I rapporti del tronista Carlo con la corteggiatrice Marianna si sono fatti sempre più stretti. Lei infatti le ha parlato del suo passato e si è mostrata senza trucco e Carlo, a detta sua intenerito dalla situazione, l’ha baciata nuovamente con lo stupore di tutte le corteggiatrici.

CARLO E CECILIA: LA FUGA DI LEI – Quest’ultima non è stata portata in esterna poichè è stata accusata dal tronista di essere sempre molto teatrale e quasi finta nelle reazioni. Quando le è stato detto ció la ragazza inizialmente sembra non aver avuto una reazione, ma quando Gianni gliel’ha fatto notare si è alzata ed è andata via in lacrime. Come mai tale reazione? È realmente interessata al tronista o lo fa solo per la tv?