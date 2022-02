Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo rivela il sesso del bebè e ringrazia un’ex tronista

Qualche giorno fa, vi parlammo in un articolo della presunta gravidanza di Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La voce, infatti, si è poi rivelata veritiera perché l’influencer ha ammesso sui social di essere in dolce attesa. Una notizia inaspettata e che ha lasciato i follower interdetti ma felici!

Nuovo amore e bebè in arrivo

L’ex corteggiatrice, dopo diverse sfortune in amore, ha finalmente trovato l’uomo giusto con il quale coronare il desiderio di formare una famiglia: Moreno. I due in questo momento si stanno godendo una crociera in totale relax e proprio per l’occasione ha rivelato il sesso del suo primo bebè. Vediamo cosa ha detto.

Maschio o femmina?

Con un video pubblicato su Instagram, Cecilia ha rivelato di aspettare una femminuccia. Lei già lo sapeva da un po’ e ha sottolineato come sia stato complesso nasconderlo ai suoi follower. Non vedeva l’ora di gridarlo a tutto il mondo! Inoltre, l’ex corteggiatrice ha anche ringraziato una sua collega di Uomini e Donne: Giovanna Abate.

L’ex tronista, infatti, ha organizzato tutto il gender reveal party poiché sono molto amiche e si sono conosciute proprio quando Cecilia frequentava Carlo Pietropoli. “Quando hai un’amica speciale vuol dire questo! Tutto accuratamente organizzato e pensato da te che hai reso questo momento così emozionante e totalmente inaspettato” ha detto la Zagarrigo.

“Non potevo chiedere altro” ha scritto Cecilia nella didascalia del video. Felicità, gioia, shock, tutte emozioni positive dopo aver ricevuto la meravigliosa notizia.