Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo senza freni su Instagram

Cecilia Zagarrigo ormai è un personaggio storico dei programmi di Maria De Filippi. La ragazza corteggiò la prima volta Oscar Branzani e successivamente Luca Onestini e, in entrambi i casi, andò male. La ragazza, poi, tornò in tv grazie a Temptation Island Vip, in veste di tentatrice e legò in particolar modo con il compagno di Anna Pettinelli, Stefano Andrea Macchi. Ora Cecilia è tornata alla ribalta per Carlo Pietropoli! Sarà la volta buona?

CECILIA CORTEGGIATRICE DI CARLO – La ragazza, dopo aver ricevuto parecchi no, è tornata negli studi di Uomini e Donne per corteggiare il nuovo tronista Carlo Pietropoli. La ragazza ha già dimostrato di essere molto esuberante e di puntare sulla sua ironia piuttosto che sulla bellezza. Tuttavia, Carlo ha già le idee ben chiare sul tipo di donna che vuole nella sua vita, riuscirà Cecilia a tenere il passo ed eventualmente fargli cambiare idea?

LA RAGAZZA A RUOTA LIBERA SU INSTAGRAM – Il carattere molto esuberante di Cecilia potrebbe essere un problema per Carlo. La ragazza ha sempre dimostrato di essere simpatica e vivace, soprattutto sui social, dove è spesso a contatto con i fan. L’ultima trovata della corteggiatrice, infatti, prevedeva di condividere gli scatti dei regali ricevuti a Natale più imbarazzanti e ha dato il via ad una serie di risate continue. Dagli shampoo per la caduta dei capelli, a mazzi di lecca-lecca, Cecilia ha condiviso con i suoi fan le idee più bizzarre per un Natale ricco di sorrisi!