Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo su Carlo Pietropoli: “Spesso torno a casa in lacrime”

Il trono classico di Uomini e Donne non sta riscuotendo un grandissimo successo, a differenza del trono over molto seguito dai telespettatori. Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice di Carlo Pietropoli, non sta vivendo un bel periodo a causa del comportamento di quest’ultimo. La ragazza, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha chiarito la sua posizione.

CECILIA CREDE IN UN FUTURO CON CARLO – “Non posso dire di stare bene e di essere serena. Questo programma riesce a scatenare un mix di emozioni che difficilmente le persone possono comprendere. Mi sto rendendo conto di quanto il mio umore dipenda da come vanno le cose con Carlo. E, devo dire la verità, che sono settimane che torno a casa nervosa e amareggiata […] Ci sono mattine in cui mi sveglio e dico “se ci pensi così tanto, se lo immagini nella tua vita, se ti fa così tanto arrabbiare con la stessa intensità con cui ti fa venire voglia di chiarirci, allora continua, vai avanti, a costo di sbatterci la testa. Altri giorni sono demoralizzata, mi viene da buttare tutto all’aria. Ho pensieri contrastanti e non sono sempre lucida” ha dichiarato la corteggiatrice. “Ho vissuto sensazioni positive con lui. Ci sono state settimane in cui avevo lo sguardo luminoso e mi sentivo protetta e desiderata, qualcosa che non provavo da tempo. In quei momenti ho iniziato a immaginare Carlo nella mia vita, a casa mia, nelle mie giornate”.

CECILIA CONFESSA DI AVERE MOLTA PAURA DI PERDERE IL TRONISTA – Nonostante il forte legame tra i due, le cose non stanno andando molto bene. “Da quando abbiamo iniziato a discutere, mi è capitato spesso di tornare a casa tra le lacrime e non stavo cosi per qualcuno da tanto. Questo certamente mi ha fatto capire tanto di ciò che sentivo per lui. Uso il tempo al passato perché a oggi non so più descrivere cosa provo per lui […] Quando ho abbandonato lo studio l’ho fatto cercando prima di capire perché lui avesse certi pensieri negativi su di me. La Cecilia istintiva non avrebbe mai permesso a nessuno di dire certe cose sul suo conto e non sarebbe mai rimasta in studio così a lungo non sentendosi voluta abbastanza. Ho avuto una reazione a scoppio ritardato, perché in quel momento ero interdetta e vedevo uno sguardo assente sul viso Carlo. Mi sono sentita persa e l’unica cosa che volevo fare era tornare a casa, l’unico posto in cui mi sento protetta. Ora non l’ho voluto cercare, nonostante passi le mie giornate a pensarlo. Vorrei sentirmi capita, voluta, per certe cose sul suo conto e non sa una volta importante: sono curiosa di capire se verrà a cercarmi. Se potessi riavvolgere il nastro sarei diversa: avrei cercato uno scontro immediato in camerino e avrei riversato su di lui tutta la rabbia che mi avevano suscitato le sue parole […] Nonostante il mio stato d’animo, ho estremamente paura di perderlo. Non voglio pensare di essermi illusa, non posso immaginare di aver vissuto certe sensazioni da sola” ha dichiarato la ragazza alla redazione.

COSA PENSA CECILIA DELLE SUE RIVALI IN AMORE? – Cecilia ha espresso il suo pensiero anche sulle altre corteggiatrici, Marianna e Ginevra. Su Ginevra ha dichiarato: “Mi sembra strano che lei si sia resa conto solo dopo due mesi di trono che potrebbe essere interessata a uscire con Carlo. E mi sembra ancora più strano che lui sia così felice di iniziare un percorso da zero con una nuova ragazza. Questo mi fa sorgere dei dubbi: mi chiedo se mi sia illusa io di avergli fatto capire chi sono veramente; mi domando se forse Carlo abbia bisogno di altro o stia giocando con i sentimenti”. Su Marianna, invece, la ragazza ha svelato: “Per Marianna… Oggi ho capito che Carlo è preso da questa persona. Non lo nego: questa cosa mi stupisce. Lei è totalmente diversa da me nei modi di fare, nelle movenze, per ciò che dice e per come lo dice. Non riesco a capire cosa stia cercando Carlo. La loro complicità mi fa venire il mal di stomaco e il nervoso. So quello che abbiamo provato io e Carlo quando siamo stati bene e so anche quanta rabbia ci mettiamo entrambi quando discutiamo. E anche in questi momenti si capiscono tante cose”.

CECILIA SU DANIELE DAL MORO – La redazione ha chiesto a Cecilia anche di parlare di Daniele Dal Moro, il nuovo tronista. “Non è esteticamente il mio prototipo di uomo, ma lo trovo estremamente intelligente, educato e uomo con la U maiuscola. Mi piace il suo modo di fare e di pensare, lo trovo schietto e deciso su cosa vuole” ha dichiarato la corteggiatrice.