Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo svela il nome della bambina e risponde alle critiche sui social

L'ex corteggiatrice, in attesa della prima figlia, ha svelato ai suoi follower il nome e la storia di come è stato scelto

Cecilia Zagarrigo da circa un mese ha svelato sui social di essere in attesa della sua prima figlia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, da diverso tempo è legata sentimentalmente a Moreno Casamassima, con il quale ha avviato un’intensa storia d’amore. In queste ore, la giovane ha svelato ai suoi follower il nome della piccola spiegando anche il modo in cui è stato scelto.

I futuri genitori hanno già scelto il nome

Cecilia, con suo fare simpatico e ironico, ha raccontato la storia della scelta del nome. La bimba, in primis, si chiamerà Mia: ma come ci sono arrivati a questo nome? C’è da dire che non era in programma ma a seguito della scoperta del sesso del nascituro, Moreno pare abbia avuto una sorta di crisi d’ansia e ha deciso di allungarsi sul divano e riflettere sul nome della piccola.

Successivamente, l’uomo è arrivato alla conclusione di chiamarla Mia e ha deciso di comunicarlo alla sua compagna, la quale ha gradito molto. Come mai questo nome? Cecilia ha spiegato anche questo: il suo compagno ha pensato al concetto di esclusività e possesso così la Zagarrigo si è innamorata.

Cecilia risponde alle critiche ricevute sui social

Come ormai è risaputo, sui social sono tante le persone che nascondendosi dietro ai loro profili criticano anche le più belle notizie. Infatti, è proprio il caso dell’ex corteggiatrice, la quale ha ricevuto parecchi messaggi negativi a seguito di questo episodio raccontato. Cecilia non è una ragazza che si nasconde, così ha deciso di prendere il toro per le corna e rispondere a tutti coloro che la stanno criticando in questo momento:

“Se non vi fa piacere quello che io condivido, se non vi piace quello che io dico, siete liberissimi di andare a vedere altre persone. Il mondo è pieno di influencer, perché guardare me? Ma soprattutto, se non ti piaccio, perché devi insultare? Detto questo, mi auguro di essere stata chiara perché questa volta sono stata calma, ma la prossima…”.