Uomini e Donne: Cecilia Zarrigo e Carlo Pietropoli in crisi?

In queste ultime ore si sta parlando sempre più di Carlo Pietropoli e Cecilia Zarrigo. I due ragazzi sono usciti insieme da Uomini e Donne: nello specifico lui è stato il tronista, mentre lei una corteggiatrice e poi sua scelta.

Da un po’ di tempo la coppia ha smesso di condividere contenuti che si riferiscono reciprocamente l’uno all’altro. Entrambi, negli ultimi tempi, hanno condiviso dei post che hanno fatto pensare molti fan, lasciandoli anche interdetti.

I POST DI CECILIA ZARRIGO – La ragazza, in un post su Instagram ha parlato di alcune donne complicate che non vengono assolutamente capite dagli uomini in quanto non riescono a capirsi nemmeno da sole. Sarà stata una frecciatina rivolta a Carlo?

LA REPLICA DI CARLO PIETROPOLI – Nel frattemppo Carlo Pietropoli ha condiviso un post nel quale si mostra un video dove si parla di alcuni errori commessi, sarà stata una frecciatina in risposta a Cecilia Zarrigo? Ha poi esortato tutte le persone che lo seguono a confessargli i loro sbagli più grandi.

LE IPOTESI DEL WEB – Il web è impazzito e sta cercando di fare delle ipotesi per poter scoprire cosa stia succedendo tra i due ragazzi. Anche Amedeo Venza è intervuto cercando, però, di smorzare un po’ i toni. Ieri i due si sarebbero dovuti incontrare ponendo anche fine alle tante dicerie, ma pare che ciò non sia avvenuto come mai? C’è aria di crisi tra Cecilia Zarrigo e Carlo Pietropoli?