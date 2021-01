Uomini e Donne, censurato il video di Eleonora Rocchini: “Sono scioccata”

Solo qualche giorno fa a finire al centro della bufera è stata un volto molto noto e chiacchierato di Uomini e Donne. Si tratta di Eleonora Rocchini, conosciuta proprio grazie al dating show. Questa volta a far parlare è la reazione che l’ex corteggiatrice ha avuto nello scoprire di essere stata censurata da Instagram.

“Sono scioccata” – Dopo la sua esperienza televisiva e social, la ragazza ha deciso di farsi spazio anche nel mondo della moda. Da sempre disponibile e attenta a dar consigli o a dire la sua su questo argomento, Eleonora ha deciso di far avverare un suo sogno: un brand tutto suo.

Per festeggiare i 10 mila follower raggiunti sulla pagina del suo brand in sole 24 ore, l’ex corteggiatrice ha deciso di fare una sorpresa a tutti coloro che la seguono e supportano. Ieri è quindi apparso un video promozionale nell’account Instagram di Eleonora. Il breve filmato, in cui si vede la ragazza senza veli, ha creato parecchio scalpore. Sono state tante le critiche ricevute, ma a far arrabbiare l’ex corteggiatrice è stata però la censura di Instagram. Il suo video è stato infatti cancellato.

Davanti alla decisione del social network, la Rocchini ha deciso di sfogarsi su Instagram:

“Io e tutto il mio staff siano scioccati del fatto che su Instagram vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo nessuna volgarità nel mostrare il proprio corpo, anzi… siamo liberi comunque di mostrarci… […] Devo fare la lotta contro questa cosa del nudo, contro questo proibizionismo inventato dalle leggi di non so che c***o di cosa”.

Per protesta, la ragazza ha deciso che riposterà nuovamente il filmato su Instagram. Verrà segnalato nuovamente? Clicca qui per vedere il video.