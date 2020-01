Uomini e Donne: chi è Chiara Cainelli, la corteggiatrice di Carlo Pietropoli

Oggi è andata in onda una nuova puntata del trono classico. È stata una puntata abbastanza movimentata di cui il protagonista indiscusso è stato sicuramente Carlo Pietropoli e la sua corteggiatrice Chiara.

UOMINI E DONNE: CARLO ATTACCA CHIARA – All’inizio dell’esterna Carlo ha attaccato Chiara poichè non ha avuto reazione quando lui in trasmissione ha dichiarato di non aver dato particolarmente importanza al bacio che si erano scambiati nell’esterna precedente. L’ ha poi offesa e lei in studio si è così autoeliminata.

CHIARA CAINELLI NON È ESTRANEA AL MONDO DEL GOSSIP – La ragazza che sembrerebbe essere piuttosto timida non è del tutto estranea al mondo del gossip. Infatti il suo ex ragazzo è Fabrizio Guastamacchia, amico del fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser.