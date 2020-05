Uomini e Donne: chi è davvero l’Alchimista? Potrebbe non essere Davide

Continua il mistero di Uomini e Donne che vede protagonista il corteggiatore di Giovanna Abate denominato l’Alchimista. Erano state fatte alcune ipotesi ma ora forse è arrivata anche una smentita, scopriamo insieme cosa sta succedendo.

UOMINI E DONNE: L’ALCHIMISTA è UN BEL RAGAZZO – Raffaella Mennoia ha dichiarato che l’Alchimista è realmente un bel ragazzo e che dietro quella maschera non si cela nessun ‘Quasimodo’, nonostante il ragazzo insista per non farsi vedere. Ma come mai? A detta sua non vuole incentrare il suo corteggiamento sulla visibilità, ma comunque di lui se ne parla, anche molto.

UOMINI E DONNE: L’ALCHIMISTA E ALCUNE IPOTESI – Tra le tante ipotesi su chi si nascondesse dietro quella maschera nera era spiccata quella di Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, ma poi in molti hanno smesso di pensarlo. Altri avevano dichiarato potesse essere Davide Basolo, ma lui stesso ha smentito.

LA SMENTITA DI DAVIDE BASOLO – Effettivamente Davide Basolo somigliava molto all’Alchimista, ma come fa notare il sito di Gossip, ‘Gossip e Tv’, lui stesso ha smentito. Una fan gli ha chiesto se davvero fosse lui l’Alchimista ma lui ha prontamente risposto: “Non sono io, mi dispiace. E sì, un po’ effettivamente mi somiglia. Ma non sono io”. E se avesse voluto solo negarlo per non far capire che in realtà potrebbe essere proprio lui? Chi può dirlo.

UOMINI E DONNE: LE PAROLE DELL’ALCHIMISTA – Intanto l’Alchimista ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dichiarando: “Aveva attirato la mia attenzione già nel percorso come corteggiatrice, quindi quando si è presentata l’opportunità di corteggiarla attraverso il nuovo format, ho subito pensato che fosse un segno del destino”, riferendosi alla sua scelta di corteggiare proprio Giovanna Abate.

L’ALCHIMISTA E LE SUE PAROLE SU SAMMY – Durante l’intervista per Uomini e Donne Magazine, l’Alchimista non ha risparmiato qualche parola per Sammy, l’altro corteggiatore di Giovanna Abate. “Siamo due persone anagraficamente e caratterialmente molto diverse: ci dividono anche percorsi di vita distanti. Non mi sono concentrato molto su di lui”.