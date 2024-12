Uomini e Donne, chi è la ragazza con cui Michele aveva una relazione segreta?

“Uomini e Donne” torna ad essere al centro dei gossip. Il trono di Michele Longobardi ha serbato molte sorprese e colpi di scena, tra cui la relazione nascosta con un’ex corteggiatrice del programma. Avendo violato le regole del format televisivo, Maria De Filippi ha deciso di porre fine alla sua esperienza, cacciandolo dallo studio.

Chi è la ragazza in questione? Il volto, noto agli schermi e ai social, è quello di Alessandra Fumagalli. La giovane fu la scelta di Luca Deffrè. Stando a quanto confessato dalla ragazza alla redazione di “Uomini e Donne”, i due si erano messi d’accordo affinché lei scendesse le scale come sua corteggiatrice. Le cose, però, non sono andate così come pianificato.

Le parole durante la fatidica confessione sono state: “Come ci siamo conosciuti? Tramite una videochiamata con un’amica in comune. Mi è stato chiesto da lui di scendere a corteggiarlo ma non è stato possibile, essendo stata in passato la scelta di Luca Daffrè, quindi abbiamo deciso di continuare a sentirci su WhatsApp.”

Ha aggiunto:” Ho mandato una richiesta ma evidentemente hanno pensato che lui fosse a posto con le corteggiatrici, visto che non ho ricevuto nessuna chiamata da parte loro. Sono una ragazza libera e indipendente e come tale non ho infranto nessuna regola. Michele, essendo all’interno di un programma con regole precise, aveva delle responsabilità che io, da esterna, non avevo. Stava a lui portare rispetto. lo, da persona non coinvolta nel format, non avevo alcun obbligo verso quel contesto. Credo di non aver fatto nulla di sbagliato nel conoscere una persona e scambiarci dei messaggi.“

Ha concluso: “Ho deciso di raccontare tutto alla redazione. Dopo la registrazione in cui è emerso che avesse creato profili fake per contattare le altre corteggiatrici, ho pensato che avrebbero visto il suo telefono e quindi ho deciso di contattarli. A quel punto ho scritto alla produzione e ho detto che, se volevano, potevo fornire loro le nostre conversazioni, ma poi non ho mandato nulla. Capisco che alcune persone possano essersi sentite deluse o tradite, ma vorrei sottolineare che il mio intento non è mai stato quello di mancargli di rispetto. Credo che la responsabilità di ciò che è accaduto sia di Michele, che era dentro al programma. Ora vorrei chiudere questa parentesi e tornare a dedicarmi alle cose che per me contano davvero”.