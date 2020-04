Uomini e Donne: chi si nasconde dietro l’Alchimista di Giovanna? Iniziano le prime teorie

Una delle protagoniste di questo nuovo format di Uomini e Donne è Giovanna Abate, ormai nota al pubblico del programma. A portarla al centro dell’attenzione sono i vari rumors che sono iniziati a circolare attorno ad un corteggiatore, a rivelarlo è il blog ilvicolodellenews.

NUOVO FORMAT – Con l’emergenza Coronavirus, sono stati molti i programmi televisivi che si sono visti costretti a rivoluzionarsi. Dopo una breve pausa, UeD è tornando in onda con un nuovo format. Le protagoniste sono Giovanna e Gemma Galgani, storica Dama del Trono Over. Come si è visto dalle prime puntate, la conoscenza avviene attraverso uno scambio di messaggi. Le due donne sono totalmente all’oscuro dell’identità dei loro interlocutori, trovandosi così a basare la loro scelta su quello che i loro corteggiatori riusciranno a trasmettere attraverso i messaggi.

IL PERCORSO DI GIOVANNA – L’avventura della Abate all’interno del programma è tutto fuorché facile. Partita come corteggiatrice di Giulio Raselli, la ragazza riceve la sua prima delusione quando il tronista sceglie la rivale Giulia D’Urso, con cui sta ancora insieme. Maria De Filippi, però, dà un’altra possibilità a Giovanna, mettendola così sul trono. Come era successo anche con Raselli, la tronista si scontra più volte con un suo corteggiatore, Sammy Hassan. Sfortunatamente, neanche con Alessandro Graziani funziona ed ora la ragazza si ritrova a non poter vedere questi nuovi corteggiatori.

ALCHIMISTA – Tra i nuovi pretendenti di Giovanna, uno che sicuramente è riuscito a catturare la sua attenzione è Alchimista. Con le sue frasi profonde, le foto e i filmati che il ragazzo misterioso le manda per farsi conoscere, il corteggiatore è riuscito sicuramente a farsi notare. Alcune talpine de Ilvicolodellenews, attraverso i vari indizi di Alchimista, sono arrivate ad ipotizzare che dietro questo nick, si nasconde un ragazzo che Giovanna ha già avuto modo di conoscere.

CHI SI NASCONDE? – Secondo le fan del blog, dietro Alchimista ci sarebbe Angelo, un ragazzo romano giunto in studio per corteggiare la Abate, senza, però, riuscire ad incuriosirla. Il ragazzo in questione a 26 anni, uno sportivo dalle spalle larghe e che abita in provincia di Roma, quindi non ci sarebbero problemi a farlo venire in studio, prendendo tutte le dovute precauzioni. Alessandro, parlando di sé durante lo speed-date, aveva rivelato di lavorare in aeroporto. A far scattare il campanello d’allarme ad alcune fan è il fatto che Alchimista ha rivelato di essere bloccato con il lavoro. Che anche il misterioso corteggiatore sia legato al settore viaggi? Se così fosse, questo non farebbe altro che avvalorare la tesi delle fan.