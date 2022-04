Uomini e Donne, Chiara e Davide: “Ci ha provato con lui”

A quasi un anno dalla scelta a Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi sono tornati a parlare di loro. In un’intervista rilasciata al magazine del dating-show, la coppia ha voluto raccontare questi mesi lontano dalle telecamere.

“Ci ha provato con lui” – Come in ogni coppia, anche tra Chiara e Davide non sono mancate le difficoltà. Nonostante gli alti e bassi, però, il loro amore non ha vacillato: Se abbiamo superato quei primi sei mesi, possiamo affrontare tutto”. Riguardo alla loro love-story, l’ex corteggiatrice ha parlato di un episodio in particolare.

Parlando di gelosia, Chiara ha ammesso che tra i due è proprio lei la più gelosa. Riguardo a questo tema, ha infatti ammesso di fidarsi del fidanzato, ma non di alcune ragazze che gli girano attorno. “A volte Davide non ha capito gli intenti di queste persone”, ha così rivelato la ragazza.

Secondo l’ex volto di Uomini e Donne, Davide non vedrebbe la malizia quando c’è. Parlando di questo, la Rabbia ha parlato di una ragazza in particolare che: “ci ha provato con Davide”. Sebbene il ragazzo non abbia fatto nulla con questa ragazza misteriosa, ha comunque accusato la fidanzata di vedere cose che non esistevano.

In realtà, però, Chiara non si è affatto sbagliata sulle intenzioni di questa ragazza. Nonostante tutto, però, loro sono più innamorati che mai. Pronti anche a convolare a nozze, i due ragazzi prima vorrebbero raggiungere i loro obiettivi personali.