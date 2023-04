Uomini e Donne, Chiara Rabbi conferma di aver baciato un altro uomo: “Non ne sono felice e non ne vado fiera”

Chiara Rabbi, nel corso delle ultime ore, ha finalmente dato la risposta che tutti attendevano da settimane. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando Davide Donadei si è mostrato sui social macchiato di sangue, per poi cancellare tutto. Adesso conosciamo il motivo, ma andiamo per gradi.

Foto cancellate: la spiegazione di Davide e perché c’entra Chiara

Dopo aver fatto preoccupare i suoi fan più fedeli, l’ex tronista ha deciso di fare mea culpa e spiegare la situazione tramite delle Instagram Stories scritte. Ecco le sue parole: “Ho ceduto alla mia ansia e ho commesso un errore pubblicando alcune immagini, quindi ho deciso di eliminarle successivamente. A presto”. Non è finita qui perché Davide ha parlato anche della sua ex fidanzata Chiara Rabbi.

Stando alle sue parole, pare che Davide Donadei abbia provato a riavvicinarsi alla sua ex fidanzata Chiara Rabbi, senza successo. Il suo sfogo ha fatto inevitabilmente il giro del web: “Sono molto deluso, ho messo tutto il mio cuore ancora una volta! Volevo chiarire che non c’è stata alcuna violenza su nessuno se non su me stesso stanotte, se non a livello psicologico. Le mie scelte passate hanno scatenato qualcosa che ora non riesco più a gestire e controllare. In questo periodo ho fatto alcune riflessioni sulle mie scelte e ho tentato, senza successo, di riavvicinarmi alla mia ex compagna. Tuttavia, questo periodo ha portato dei cambiamenti significativi, soprattutto in lei.

Chiara Rabbi fa chiarezza su quanto accaduto

A distanza di settimane, Chiara ha svelato ogni dubbio su quanto accaduto quella sera, confermando di fatto i gossip: “In merito alla diretta su RTL mi state inondando di messaggi e mi prendo le mie responsabilità, nessun finto gossip, se avessimo voluto lo avremmo potuto fare mentre era al GF e invece alla fine dei giochi entrambi abbiamo sempre evitato di farci ulteriormente male. La verità è che Da ha sempre cercato di trovare un punto d’incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere nulla nei giorni seguenti mi faceva piacere il “gioco” che si stava creando.

Una sera eravamo insieme anche ad altre persone e nel corso della serata ci siamo avvicinati e si, c’è stato un bacio… voluto e sentito da entrambi! Il problema è che non so cosa mi abbia detto la testa e poco dopo cambiando locale ho sbagliato, volevo farlo ingelosire e suscitargli qualcosa ma ho perso il controllo della situazione ed è degenerata come non avrei voluto. Ho baciato un’altra persona. Inutile starvi a dire che non volevo tutto ciò, gli ho fatto del male, non ne sono felice ne tanto meno ne vado fiera, è uscita la parte peggiore di me e mi dispiace veramente tanto per come sia andata. Non volevo affrontare l’argomento semplicemente per evitare di buttare ancora benzina sul fuoco riguardo una cosa che non doveva andare così, è inutile starci a dire che non volevo tutto ciò”.

L’altro ragazzo è Matteo Ranieri?

Da alcune settimane, Chiara Rabbi si è spesso mostrata assieme a Matteo Ranieri ma, nelle ultime ore, un dettaglio ha insospettito i fan e follower della ragazza. Pare che l’ex protagonista di Uomini e Donne abbia un occhio viola, come se qualcuno lo avesse aggredito fisicamente. In tanti hanno collegato le macchie di sangue sulla camicia di Davide di qualche settimana prima, per arrivare alla conclusione che forse il secondo uomo baciato da Chiara potrebbe essere proprio Matteo. Questa teoria non è stata confermata da nessuno al momento.