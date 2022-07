Uomini e Donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati: le parole di lei

La storia d’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei è ufficialmente giunta al capolinea. La coppia è scoppiata e nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha pubblicato una serie di Instagram Stories per svelare la verità dopo che sono circolate su di lei delle voci.

Fine della relazione

Qualche settimana fa sono circolati dei gossip circa una forte crisi tra i due. Successivamente è arrivata la conferma: Chiara e Davide si sono lasciati. Ma è proprio qui che viene il bello perché la giovane è stata velatamente accusata di essere troppo gelosa. Pare, infatti, che Davide abbia messo dei like sospetti ad alcuni commenti che sostenevano che fosse stato lui a lasciare la fidanzata forse proprio a causa della gelosia.

Parla Chiara sui social

A quel punto, la Rabbi ha deciso di girare delle stories per difendersi da quanto detto: “Stanno girando un miliardo di voci troppo pompate! Adesso improvvisamente sono un mostro! Non lo sono, non lo sono mai stata, non sono proprio quella che mi descrivete“.

“Poi non so perché tanta gente s’inventa e mette bocca in cose mai successe! Grazie al cielo le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi vogliono bene, mi stimano e mi rispettano. Grazie a Dio sto a posto così” ha continuato la giovane.

“Poi per quanto riguarda la nostra situazione, io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati… felici e tutto quello che ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui“ ha concluso per mettere a tacere le voci su di lei.