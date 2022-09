Uomini e Donne: Chiara Rabbi e l’ultima frecciatina all’ex Davide Donadei

Reduce dall’ultimo gossip che l’ha vista protagonista, Chiara Rabbi è volata a Milano per la Fashion week di Milano. A partecipare all’evento insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci sono stati Camilla Mangiapelo e Matteo Ranieri.

Nonostante la ragazza stia cercando di voltare pagina e lasciarsi alle spalle la dolorosa fine della sua storia con Davide, c’è chi ancora le domande di lui. Nel rispondere, questa volta la Rabbi ha mandato una vera e propria frecciatina all’ex.

LA FRECCIATINA SOCIAL – Nella giornata di ieri Chiara ha dato la possibilità ai suoi follower di farle qualche domanda. Tra le tante curiosità dei fan, c’è chi ha criticato l’ex corteggiatrice sul suo attuale tenore di vita.

Alcuni hanno commentato negativamente il fatto che la Rabbi in questo periodo stia uscendo con gli amici, stia frequentando i locali come tutte le ragazze della sua età. Davanti a tutto ciò, l’ex volto di Uomini e Donne ha risposto, mandando una frecciatina a Donadei:

“Rispondo che c’è chi lo ha fatto a luglio e ad agosto a cose fresche e io ho deciso di farlo ora a cuor leggero. E’ bellissimo conoscere gente ma non è mai uscita una mia foto o un video che potesse suscitare polemica. Direi che la differenza sta in come vengono fatte le cose e devo dire che me la cavo alla grande”.