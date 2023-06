Uomini e Donne – Chiara Rabbi, lo sfogo sui social: “Ho paura che…”

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi, ha recentemente pubblicato un lungo messaggio sui propri canali social per raccontare ai propri fan il periodo difficile che sta vivendo.

La Rabbi, infatti, dopo due anni di relazione, la scorsa estate ha affrontato una lunga crisi con Davide Donadei conosciuto nel corso della permanenza negli studi di Uomini e Donne. Secondo quanto rivelato, sembra che la coppia si sia lasciata a causa della gelosia anche se nelle ultime settimane si è parlato di un ritorno di fiamma.

Chiara è stata avvistata con la mamma di Davide mentre passeggiavano per strada. Dopo l’avvistamento l’ex corteggiatrice ha pubblicato un lungo messaggio sui social: “Ho bisogno di sfogarmi perché non riesco più a tenermi dentro nulla. E’ vero che il web e i social media sono entrati a far parte della vita quotidiana di tutti noi ma dovevano rimanere semplici e innocui mezzi di comunicazione, non fonti di aggressività e violenza psicologica” scrive.

“Mi ritrovo a vivere a dover affrontare tutti i giorni messaggi dal contenuto aggressivo, violento e volgare. In alcune circostanza mi sento di subire vere e proprie molestie con l’invio continuo di messaggi spesso prepotenti e giudicanti. Per non parlare di quanto la mia persona venga danneggiata a causa di notizie che riguardano comportanti o situazioni esasperate” continua.

“Non ho mai rubato o ucciso nessuno, di base sono sempre stata una ragazza solare ed educata che tra lavoro e studio si è dedicata alla famiglia e all’amore con qualche amicizia che viene e che va. Ma perché devo ritrovarmi a piangere sotto un mio post? Perché devo sentirmi costantemente sotto accusa, sbagliata o umiliata senza motivo?” prosegue lo sfogo.

Infine: “Ho perennemente paura che sia violata la mia riservatezza o privacy tramite la divulgazione di informazioni personali a scopo di qualche ”clic” in più considerando che una qualsiasi cosa veramente accaduta può essere rigirata, trasformata e plasmata. Troppe volte ho pensato di sparire maledicendo il giorno in cui ho semplicemente scelto di seguire il mio cuore”.

“Odio quando mi sento dire ‘Sei un personaggio pubblico che ti aspetti? Lascia perdere se non vuoi’. Ma perché devo lasciar perdere? A me piace usare i social, io adoro condividere nei miei canali le mie abitudini o esperienze, amo confrontarmi con tante persone e accetto di cuore le critiche costruttive più dei falsi complimenti. Quindi perché devo abituarmi io alla cattiveria e non si può intervenire seriamente?“.