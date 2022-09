Uomini e Donne, Chiara Rabbi nelle IG Stories: “Non ho voglia e fantasia di pensare per 2”

Nelle ultime settimane è scoppiata una nota e amata coppia di Uomini e Donne, si tratta di quella formata dal Davide Donadei e Chiara Rabbi. A distanza di tempo dalla fine della loro storia d’amore, l’ex corteggiatrice è tornata a parlare di sé con i follower.

“Non ho voglia e fantasia di pensare per 2” – Nella giornata di ieri la Rabbi ha dato la possibilità ai fan di farle qualche domanda. Tra le tante curiosità, un utente le ha augurato di trovare un ragazzo serio che la ami davvero. Davanti a ciò, la ragazza ha deciso di aprirsi con i suoi follower.

Chiara, da quanto ammesso nella sua risposta, attualmente non desidera alcuna relazione. L’ex volto di UeD ha infatti spiegato che:

“Non ho voglia e fantasia di pensare per 2. Sinceramente sono vuota ed esausta, non ho più nulla da dare e manco mi aspetto di ricevere. Prendo le cose troppo seriamente e quindi in una relazione cerco e voglio il massimo ed ora io darei -100. In questo momento mi farei solo corteggiare forse, sicuramente lo apprezzerei però magari non tutti sono in grado o ne hanno voglia”.

Nonostante recentemente si sia parlato di un presunto flirt con Nicolò Zaniolo, Chiara non sembra affatto pronta a intraprendere una nuova relazione. La stessa ex corteggiatrice non ha minimamente accennato al calciatore, non dando così adito ai rumors.