Uomini e Donne, Chiara Rabbi replica le parole di Sophie su Matteo: “Quanta confusione c’è nel mondo!”

Nelle scorse ore hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni di un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Sophie Codegoni, ex tronista dell’ultima edizione di UeD, che è tornata a parlare di Matteo Ranieri, sua ex scelta.

Le parole della 19enne sono finite al centro dell’attenzione sui social. A prendere le difese di Matteo, è stata Chiara Rabbi che su Instagram si è scagliata contro l’ex tronista.

“Quanta confusione c’è nel mondo!” – Negli ultimi mesi la Codegoni è spesso finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa per la sua presunta relazione con Fabrizio Corona. Inoltre, è di ieri l’annuncio ufficiale che la vede nel cast della nuova edizione del GF Vip.

A pochi mesi dalla sua nuova esperienza televisiva, Sophie ha deciso di riaprire il capitolo di UeD. Inaspettatamente la giovane ex tronista si è scagliato contro Matteo, l’ex corteggiatore con cui aveva deciso di abbandonare lo studio. Su Ranieri, la ragazza ha dichiarato:

“Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente. Una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione”.

A prendere le difese di Matteo è Chiara Rabbi, un altro ex volto di Uomini e Donne. La ragazza non ha esitato a scagliarsi contro l’ex tronista, replicando:

“Quindi Sophie dice che Matteo è una brutta persona invece Corona è una persona meravigliosa. Quanta confusione c’è nel mondo!”.

Davanti a queste parole, la Codegoni ha chiesto di rispettare il suo silenzio. Le parole della 19enne sono ovviamente finite al centro delle critiche, portando molti a pensare che l’attacco a Matteo sia stato un pretesto per far parlare di sé al GF Vip.