Uomini e Donne, Chiara Rabbi sul flirt con Zaniolo: “Non mi sto sentendo con nessuno”

Il gossip che riguarda un presunto flirt tra Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e Nicolò Zaniolo è esploso nelle ultime ore a seguito di atteggiamenti sospetti sui social da parte dei due. A togliere ogni dubbio ci ha pensato la stessa ex fidanzata di Davide Donadei in un’intervista rilasciata a ilvostropensiero.it e riportata anche da Isa e Chia.

Le parole di Chiara sul flirt

Nei giorni scorsi Chiara e Zaniolo hanno iniziato a scambiarsi assiduamente dei like su Instagram facendo scoppiare il gossip circa una loro frequentazione. La stessa Rabbi ha confermato i like che sono inequivocabili ma ci ha tenuto comunque a precisare una cosa nel corso dell’intervista.

“No vabbè i like ci sono stati ma anche nella storia di ieri ho detto che non mi sto sentendo con nessuno” ha sottolineato l’ex corteggiatrice confermando di fatto i “mi piace” ma smentendo il flirt in corso.

Ufficialmente, dunque, il cuore della Rabbi è ancora libero considerando la recente rottura con Davide Donadei, con il quale ha trascorso un anno e mezzo della sua vita. Tuttavia, stando alle ultime voci circolate, Davide avrebbe dimenticato Chiara con Arianna Gianfelici, ex ballerina di Amici.

I motivi della rottura

La Rabbi e Donadei hanno confermato sui social la fine della loro storia d’amore. Ecco quanto dichiarato dalla giovane corteggiatrice: “Grazie a Dio sto a posto così, poi per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire. In un anno e mezzo siamo stati felici e tutto quello ci pare. Probabilmente è un motivo di sentimenti tutto qui”.