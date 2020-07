Uomini e Donne, chiuso il capitolo ‘Eleonora’: nuova fiamma per Oscar?

E dopo il presunto ritorno di fiamma che aveva acceso la speranza di molti fan, sembra proprio che la coppia di Uomini e Donne sia definitivamente scoppiata. Si tratta di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, finiti recentemente al centro dell’attenzione social per dei misteriosi post che avevano fatto sperare in un ritorno. Da alcuni indizi, però, sembrerebbe che Oscar abbia definitivamente chiuso il capitolo ‘Eleonora’ e che nel suo cuore abbia fatto breccia un’altra donna.

STORIA CHIUSA – Solo poche settimane fa i due ex protagonisti di UeD avevano fatto credere di essere ritornati insieme. Alcune IG Stories e post sospetti avevano fatto credere che tra i due fosse scoppiato nuovamente l’amore. A stupire, però, è stata la smentita dell’ex corteggiatrice dove ribadiva il suo essere single. Subito dopo questa dichiarazione, non vi sono stati più indizi che portavano a pensare a qualcosa fra di loro. E se sembra che tra di loro sia definitivamente finita, pare che Branzini abbia ritrovato il sorriso con un’altra.

NUOVO AMORE? – A molti non sono sfuggite alcune storie dell’ex tronista in cui si mostra in dolce compagnia. La ragazza che spesso appare al fianco di Oscar si chiama Antonia Truccillo e in molti credono che sia la nuova fiamma del ragazzo. A far notare questa ambigua vicinanza è anche un volto noto di Instagram e del gossip: Deianira Marzano.

Neanche all’influencer sono passati alcuni dettagli che hanno fatto capire la reale vicinanza che c’è tra i due. Da vari post e storie su Instagram, sembrerebbe che i due stiano spesso insieme. A testimoniare ciò, oltre alle IG Stories condivise dai due, c’è una foto condivisa da Oscar dove si è localizzato in un ristorante, lo stesso poi mostrato nelle storie della Trucillo.

Recentemente anche Deianira ha voluto parlare di questa presunta coppia, mostrando altri elementi che confermerebbero che i due stanno trascorrendo le vacanze insieme. Si tratta di un’innocente amicizia oppure Oscar è pronto a voltare pagina?