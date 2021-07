Uomini e Donne: cicogna in arrivo per una ex corteggiatrice e un noto allenatore

Pochi giorni fa un volto noto di Uomini e Donne e un famoso allenatore di calcio hanno dato un inaspettato e lieto annuncio. Si tratta di Angela Robusti e Filippo Inzaghi che, da quanto annunciato su Instagram, sono in attesa del loro primo figlio. È stato proprio l’allenatore a rivelarlo tramite il suo account Instagram.

IL LIETO ANNUNCIO – Nota per la sua partecipazione al dating show nelle vesti di corteggiatrice di Luca Onestini, Angela è da anni legata sentimentalmente ad Inzaghi. Durante il suo periodo al Venezia, Inzaghi era stato avvistato in compagnia della Robusti, facendo scoppiare subito il gossip.

Dopo il primo avvistamento nel 2018, i due hanno deciso di ufficializzare la loro storia d’amore nel settimanale Chi. Da quel momento in poi, Angela e Pippo non si sono più separati, tanto che voci di corridoio già parlavano di una presunta gravidanza.

I due, però, hanno deciso di compiere il grande passo, allargando la famiglia, solo quest’anno. Felicissima, la coppia ha voluto dare il lieto annuncio tramite i canali social, condividendo la loro grande gioia con i tanti follower. Sotto uno scatto che immortala i due insieme, mentre Pippo accarezza il pancione di Angela, è presente una tenera didascalia:

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre..

Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre 💙 ti aspettiamo ometto del nostro cuore..

Siamo già pazzi di te!”

Per vedere la foto postata su Instagram da Pippo Inzaghi, clicca qui.