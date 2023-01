Uomini e Donne, cicogna in arrivo per un’amata coppia: l’annuncio

Cicogna in arrivo per un’amata coppia di Uomini e Donne. Si tratta di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la cui storia ha fatto sognare i tanti fan del dating-show. I due, nella giornata di ieri, hanno deciso di condividere la lieta notizia con i follower.

CICOGNA IN ARRIVO – La storia d’amore tra Andrea e Natalia ha avuto inizio qualche anno fa, nel noto studio di UeD. Inizialmente, la Paragoni ha preso parte al dating-show per corteggiare Ivan Gonzalez, il compagno di trono di Zelletta. Ad un certo punto, però, la ragazza ha deciso di voler conquistare il cuore del suo attuale compagno.

L’ex tronista ha deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne al fianco di Natalia. Da quel momento in poi, i due non si sono più lasciati. Molto attivi sui social, l’influencer e l’ex gieffino sono soliti condividere con i follower i loro momenti di coppia. Proprio per questo, attraverso un post su Instagram, i due piccioncini hanno annunciato di essere in dolce attesa.

Nei tre scatti pubblicati sui social, è impossibile non notare il pancino già visibile e gli altri due “bimbi” di casa, due bulldog francesi. A non sfuggire sono i sorrisi di Andrea e Natalia che non hanno mai fatto mistero di voler diventare genitori. Ad accompagnare le immagini è l’annuncio dell’amata coppia:

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello.

Presto in 5 ❤️ non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.