Uomini e Donne: cicogna in arrivo per un’ex tronista

Da quanto annunciato sui social, è in arrivo la cicogna per un’ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Ramona Amodeo, che ha voluto condividere la gioia con i suoi fan, pubblicando un post su Instagram, accompagnato da una lunga dedica.

DA UOMINI E DONNE AL MATRIMONIO CON LUCA – Ramona ha partecipato al talk-show per trovare l’amore, scegliendo Mario De Felice anziché Andrea Cerioli. Una volta lontani dalle telecamere, però, la coppia è scoppiata dopo poco. Chiusa la breve love-story con il corteggiatore, Ramona decide di dedicarsi agli studi e ai social fino a quando non conosce Luca. Nel giugno 2017 la coppia decide di fare il grande passo, convolando a nozze. Dopo poco, precisamente a novembre, nasce Annachiara. Dopo un anno di matrimonio e una figlia, i due entrano in crisi che, fortunatamente, riescono a superare dopo pochi mesi. Una volta ritrovata la serenità, arriva l’annuncio inaspettato: per la coppia è in arrivo la cicogna per la seconda volta.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto annunciare i follower pubblicando un post su Instagram, mostrando una foto del test di gravidanza dove è possibile vedere le due linee. Ad accompagnare l’immagina è una lunga dedica dove la donna si mostra felicissima. Ha voluto raccontare dei vari test fatti in questi mesi, della delusione che provava nel leggere quel risultato. “Una parte di me ci restava male perché oggi per le coppie concepire un figlio non è sempre facile e se ne sentono di ogni, anzi oggi è quasi un tabù per le coppie parlare di questo problema o affrontarlo… dall’altra pensavo meglio così, ora ‘non è il momento’. Egoisticamente l’essere umano pensa prima a se stesso senza mettere in conto che magari quando è il momento giusto può accadere che i figli non arrivano”, così scrive Ramona. Continuando, la Amodeo ha rivelato che la prima persona a cui l’ha detto è stata una sua amica, tramite un messaggio. “Valeva la pena condividere questa bellissima notizia anche con voi che mi avete sempre sostenuta e amata anche se tanti dietro ad un telefono. Tutto arriva per chi sa aspettare”, ha così concluso Ramona.