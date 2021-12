Uomini e Donne, Ciprian e Andrea Nicole: la loro storia lontano dalle telecamere

Una delle coppie nate a Uomini e Donne che più ha fatto discutere in quest’ultima edizione è certamente quella formata da Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte. Nonostante i tanti commenti negativi ricevuti per il loro comportamenti, i due hanno deciso di continuare la loro storia. A distanza di alcune settimane, l’ex corteggiatore ha voluto aggiornare i fan.

LA STORIA LONTANO DALLE TELECAMERE – La scelta di Andrea Nicole è stata abbastanza criticata. Lei e Ciprian, infatti, hanno rivelato in studio di aver trascorso una notte insieme, andando così contro il regolamento. Non sono certamente mancate le critiche, anche degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Una volta andata in onda la puntata tanto attesa, la nuova coppia ha deciso di condividere sui social il loro primo scatto fatto insieme. A condividere tale foto è stata l’ex tronista, volendo ammettere ai suoi fan di essere felice per la scelta fatta.

A distanza di qualche settimana, a dire la sua è stato anche Ciprian. Dando la possibilità ai follower di porgli delle domande, ha così colto l’occasione per aggiornarli sulla sua storia d’amore con la Conte. Tra le tante domande, c’è chi gli ha chiesto com’è vivere l’ex tronista fuori dalle telecamere. Il modello ha subito replicato:

“Ancor più bello di come me lo ero immaginato. Anche perché solo fuori hai modo di conoscere la persona che hai a fianco. Io personalmente ho avuto tante conferme sui lati del suo carattere e ne ho scoperti di nuovi bellissimi”.

A confermare che tra i due le cose stiano andando a gonfie vele è stato l’ultimo scatto pubblicato sui social da Andrea Nicole. In occasione del Natale, la ragazza ha pubblicato una foto insieme al fidanzato, accompagnandola da una dolce dedica:

“Buon Natale

Come ogni anno questo giorno è sinonimo di famiglia, tanto cibo e il riposino a pancia piena sul divano di nonna.

Questa volta c’era un posto in più a tavola, accanto a me, come speravo accadesse da tanto tempo e finalmente mi sono goduta minuto per minuto quello che realmente è un felice Natale, esattamente come lo auguro a tutti”