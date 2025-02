Uomini e Donne, clamorosa segnalazione sulla nuova tronista: le parole del presunto ex fidanzato

Un nuovo scandalo potrebbe essere alle porte per Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Al centro della bufera c’è Chiara Pompei, la nuova tronista, ufficializzata lo scorso 28 gennaio.

A gettare ombre sul suo percorso è stato il presunto ex fidanzato, Riccardo Sparacciari, che ha scelto i social per raccontare la sua versione dei fatti, mettendo in dubbio la veridicità di quanto dichiarato dalla giovane tronista nel suo video di presentazione.

“Ha preso in giro tutti” – Secondo Sparacciari, i due avrebbero avuto una relazione che è durata cinque mesi, dalla fine di agosto fino alla fine di gennaio, molto più a lungo di quanto lasciato intendere dalla stessa Chiara nel suo intervento in trasmissione. “Premetto che non avrei mai voluto scrivere questo messaggio, ma non posso accettare questa messa in scena”, ha esordito Riccardo, iniziando un lungo sfogo che ha scosso il mondo dei fan del programma.

Secondo quanto riportato dal ragazzo, Chiara avrebbe cercato di nascondere il suo impegno sentimentale mentre si preparava a entrare nel programma. “Lei mi prometteva di non voler andare, per non perdermi, ma allo stesso tempo mi diceva che partecipare al programma era un’occasione per il suo futuro e per la sua famiglia”, ha dichiarato, svelando anche numerosi dettagli sulle discussioni avute con la ragazza.

Riccardo ha poi raccontato che, nonostante le sue riserve, aveva deciso di non impedirle di partecipare al programma, ma a condizione che fosse stata sincera con la redazione. Tuttavia, le sue preoccupazioni aumentavano mentre la situazione diventava sempre più tesa.

“Erano settimane che non riuscivo a dormire, perché non avrei mai voluto perderla”, ha spiegato, rivelando che, nonostante tutto, i due si erano trovati a fare un accordo: Chiara avrebbe partecipato al programma ma per una causa più grande, per il bene della loro relazione.

Ma i dissapori non sono finiti qui, il ragazzo ha infatti così rivelato: “Il nostro rapporto è diventato sempre più complicato. Non parlavamo di altro, non ci facevamo vedere in giro, eppure lei continuava a dire che stava partecipando per il suo futuro”.

La situazione è peggiorata quando, secondo quanto affermato dal ragazzo, Chiara avrebbe cominciato a raccontargli di come fosse andata la sua prima puntata, descrivendo in dettaglio gli uomini scesi per lei e le sue preferenze. “Mi ha detto che nessuno le piaceva, che pensava solo a me. Ma continuava a ripetere che doveva guardare gli altri per il bene del gioco“, ha aggiunto, rivelando anche un’ulteriore richiesta da parte di Chiara.

“Mi ha chiesto di fare domanda per entrare a corteggiarla, inventando una storia su come ci saremmo conosciuti”, ha scritto, chiudendo il suo messaggio con un’accusa pesante: “Complimenti, Chiara. Sei riuscita a prendere in giro tutti: me, Maria, la redazione, tutti quelli che ci lavorano dietro, e presto anche il pubblico.”

L’intervento di Riccardo, che ha concluso il suo sfogo affermando di essere in possesso di prove come chat, foto e registrazioni, ha messo in luce un aspetto molto critico della vicenda. In un’edizione di Uomini e Donne già segnata da polemiche e colpi di scena, questa segnalazione potrebbe essere solo l’inizio di una lunga serie di controversie per la tronista romana, che rischia di veder mettere in discussione la sua immagine ancora prima di entrare ufficialmente nel cuore dei telespettatori.