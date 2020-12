Uomini e Donne, Clarissa e Federico: la rivelazione sulla figlia Arya

Una delle coppie che sono rimaste nel cuore del pubblico di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Il loro percorso nel dating show di Canale 5 è stato abbastanza semplice, ma ricco di emozioni.

Una volta fuori dal programma e lontano dalle telecamere, l’amore tra i due ex protagonisti di UeD non ha fatto altro che crescere sempre di più. Dopo le nozze, è nata anche la prima figlia della coppia: Arya. Riguardo la piccola, i due genitori si sono lasciati andare a qualche rivelazione.

“Dobbiamo fermarci perché…” – Durante una recente intervista al magazine di UeD, la coppia ha parlato del loro ritorno in Sicilia e di come sta crescendo la bambina. Stando a quanto ammesso dai due, Arya sarebbe molto coccolata da tutti i parenti, pronti ovviamente a viziarla a più non posso. Riguardo proprio questo punto, i due hanno rivelato: Dobbiamo frenarci perché le compreremmo qualunque cosa”.

Sempre parlando della loro famiglia, uno dei motivi per cui i due ex concorrenti del programma hanno deciso di fare ritorno in Italia, hanno dichiarato: “Siamo qui in Sicilia, coccolati da tutta la famiglia e gli amici di sempre”. L’amata coppia ha infatti vissuto in America, precisamente a Miami, per circa 3 anni. Solo qualche mese fa, però, hanno deciso di fare ritorno al Bel Paese. Il motivo? A rivelarlo è stata proprio Clarissa: “Abbiamo vissuto un’esperienza bellissima ma l’arrivo di Arya ha stravolto le nostre priorità. Adesso per noi la cosa più importante è stare più vicino alle nostre famiglie”. Da quanto rivelato al magazine, la coppia a comprato casa a Montevacchi.

Il tempo passa e secondo la Marchesano la piccola Arya starebbe crescendo troppo in fretta, tanto che già sa dire ‘mamma’ e ‘papà’. Riguardo a questo particolare Natale, che festeggeranno loro tre insieme, Clarissa ha ammesso: “Mi mancheranno le tavolate lunghissime con più di trenta persone. A cucinare ci pensano le donne, loro sono bravissime, io meno. Prima o poi, però, vorrei preparare un intero pranzo di Natale”.