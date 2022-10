Uomini e Donne, Clarissa Marchese e i retroscena sulla sua gravidanza: “Ecco come l’ho annunciato a Federico”

Dopo i rumors circolati durante le ultime settimane, Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato la sua seconda gravidanza. Attraverso i social, precisamente le sue IG Stories, la donna ha deciso di raccontare questa sua nuova gravidanza.

“Ecco come l’ho annunciato a Federico” – Convolata a nozze con Federico Gregucci nel 2019, nel 2020 è nata Arya, la prima figlia dei due ex volti di UeD. A distanza di pochi anni dalla nascita della primogenita, la coppia ha deciso di allargare ancora una volta la famiglia. La donna, inoltre, ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi amici.

Attraverso le storie su Instagram, la Marchese ha raccontato come ha annunciato al marito che sarebbe diventato papà per la seconda volta:

“Premessa: anche in questo caso com’è stato per Arya io ho capito di essere incinta praticamente subito. Con Arya ne parlai con Fede e allora mi diede della pazza… In questo caso è stato un po’ più comprensivo, diciamo così. Quando poi ho fatto il test eravamo distanti perché lui era tornato già in Toscana e di conseguenza ho trovato un modo creativo. Ho fatto fare una maglietta per Arya e abbiamo fatto una videochiamata”.

Riguardo al sesso del nascituro, non ci sono state novità. La coppia, infatti, non ne è a conoscenza ed è per questo che vorrebbero organizzare un baby shower durante il periodo di Natale: “Lì scopriremo anche il sesso del bimbo. Si farà a dicembre perché riesco ad avere amici e parenti tutti nello stesso luogo. Si terrà in Sicilia verranno i mie suoceri e faremo il Natale tutti insieme in Sicilia”.