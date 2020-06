Uomini e Donne, Claudia Coppola e il like di troppo ai Damellis

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno vivendo felicemente la loro storia d’amore tra un gossip e l’altro. In questi giorni, i due hanno passato del tempo alle Cinque Terre su uno splendido yacht, attirando l’attenzione di tutti i follower, uno in particolare ripreso dal blog Very Inutil People.

Sono passati diversi mesi da quando il deejay veronese decise di lasciare Claudia Coppola per tornare tra le braccia di Giulia De Lellis. La relazione con la Coppola stava procedendo a gonfie vele, tuttavia, qualcosa deve essersi rotto poiché Damante ha deciso di passare la quarantena con la sua ex fidanzata.

UN LIKE DI TROPPO – La Coppola non si è mai troppo espressa sull’argomento, eppure in queste ore i fan hanno notato qualcosa su Instagram. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha lasciato un like al post di Carlo Gussalli Beretta in cui sono presenti anche Giulia De Lellis e il deejay veronese. Questo gesto non è passato affatto inosservato e in molti si sono fatti delle domande a riguardo.

LA SPIEGAZIONE DEL GESTO – Nonostante lo strano gesto, è arrivata la spiegazione direttamente dalla stessa Claudia Coppola. La ragazza ha svelato: “Diciamo che ho vinto il premio per il peggior like messo per sbaglio. Sfido chiunque a battermi :)”. Così ha commentato ironicamente la Coppola, forse per non alimentare gossip inutili sulla faccenda.

Insomma, mistero risolto, nessun riavvicinamento o gelosie da parte della ragazza. Si è trattato di un malinteso, staremo a vedere se partiranno altri like di troppo alle foto di Andrea Damante. Per vedere lo scatto cliccate qui.