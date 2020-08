Uomini e Donne: Claudia Dionigi e l’allontanamento da Irene Capuano

I più appassionati di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente l’amicizia che aveva travolto due corteggiatrici molto amate e acclamate: Claudia Dionigi e Irene Capuano.

CLAUDIA DIONIGI E IRENE CAPUANO: UNA BELLA AMICIZIA – La loro amicizia era nata proprio sotto i riflettori di Uomini e Donne mentre l’una corteggiava Lorenzo Riccardi e l’altra Luigi Mastroianni. Il tutto poi si era concluso ancor meglio quando entrambe si sono rivelate le scelte dei due tronisti.

In studio le due ragazze erano sempre molto vicine e complici e si davano forza l’un l’altra. Se per Claudia, però, le cose dopo sono andate bene perché adesso convive col suo Lorenzo, non si può dire lo stesso di Irene. La sua storia con Luigi Mastroianni poi è finita dopo qualche mese e adesso la ragazza è fidanzata con un altro.

LE MOTIVAZIONI DELL’ALLONTANAMENTO DI IRENE E CLAUDIA – In un’intervista per SuperGuidaTv Claudia Dionigi ha rivelato il perché della fine della sua amicizia con Irene Capuano. In realtà tra le due ragazze non è successo assolutamente nulla, ma si sono solo allontanate perché troppo distanti. Ha però ribadito il fatto che la reputa una brava ragazza e continua a seguirla su Instagram.

UOMINI E DONNE: IN ARRIVO TANTE NOVITà – Uomini e Donne sta per cominciare, si parla di una versione mista col trono over e nelle prime puntate si parlerà di Temptation Island. Sicuramente già si sa che ci saranno ben due tronisti uomini.