Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano un bambino? La risposta di lei

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più amate uscite dal dating show Uomini e Donne. I due stanno insieme ormai da diverso tempo, convivono e sperano di poter allargare la famiglia. Attualmente sono in vacanza e i follower hanno notato alcune forme della ragazza.

CLAUDIA INCINTA? – Da diverso tempo ormai, girano delle voci circa una presunta gravidanza dell’ex corteggiatrice. Voci alimentate anche dalla voglia di entrambi di metter su famiglia. Tuttavia, delle foto pubblicate proprio dalla Dionigi non hanno fatto altro che far girare ancor di più questa notizia.

Nello specifico, alcuni follower della ragazza hanno notato delle forme particolari, soprattutto sull’addome. Quindi, Claudia Dionigi è incinta? In realtà no, a smentire la notizia è stata proprio lei sui social.

ARRIVA LA SMENTITA – La ragazza di Lorenzo Riccardi ha ammesso che le piacerebbe moltissimo diventare madre ma non è ancora il momento evidentemente. Claudia ha poi spiegato di aver messo su solo qualche chilo, motivo delle sue forme più morbide presenti nelle foto.

“No, non sono in dolce attesa. Semplicemente mi sto sfondando di cibo perché mi piace magna’” ha sottolineato ironicamente la ragazza. Tuttavia, ha sempre desiderato metter su famiglia, pertanto se per ora non se ne parla sicuramente in futuro cambieranno le cose.