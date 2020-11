Uomini e Donne: Claudio Sona ha trovato un nuovo amore

Si era vociferato che Claudio Sona dovesse entrare nel Grande Fratello Vip 5 come pretendente di Tommaso Zorzi. Il ragazzo, invece, è felicemente fidanzato.

A rendere ufficiale la relazione è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che, rispondendo ad alcune domande dei fan tra cui ”Sei fidanzato”?, ha risposto pubblicando una foto in compagnia della sua nuova dolce metà. Ha inoltre ribadito di essere molto felice in questo momento particolare della sua vita.

CHI E’ IL NUOVO FIDANZATO DI CLAUDIO SONA – Si tratta di Nicholas Cornia, ex fidanzato del vincitore del circuito di ballo di Amici di Maria De Filippi, Gabriele Esposito. E’ un amante del fitness e dello sport, lavora come manager in un bistrot di Bologna.

Nicholas e Claudio appaiono già da diverso tempi insieme nelle Instagram stories dell’ex tronista, che, fino ad oggi, ha preferito non ufficializzare ai suoi fan la nuova relazione. Oggi sembra felicemente appagato e non ha più voglia di nascondere questo amore.

UOMINI E DONNE: COME SONO I RAPPORTI CON I SUOI EX CORTEGGIATORI? – Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, Claudio Sona ha ammesso di essere rimasto in buoni rapporti con il suo ex corteggiatore Francesco Zecchini, mentre non si può dire lo stesso del suo ormai ex fidanzato, nonché scelta, Mario Serpa.

Quest’ultimo, infatti, fino a poco tempo fa, ha continuato a criticarlo, soprattutto sui social. Abbiamo visto Mario Serpa, inoltre, anche a Uomini e Donne nelle vesti di un simpatico, ma soprattutto sincero, opinionista. E voi cosa ne pensate? Vi piacciono Claudio e Nicholas insieme come coppia?