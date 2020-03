Uomini e Donne: colpo di fulmine per una Dama del Trono Over

Nella nuova puntata del Trono Over di Uominie e Donne, la protagonista indiscussa è stata Valentina Autiero. La Dama ha infatti stupito il pubblico con una scelta inaspettata. Se prima la donna si era lamentata dei nuovi corteggiatori, non trovandoli capaci di catturare il suo interesse, oggi Valentina sembra proprio che abbia cambiato idea.

LA SCELTA DELLA DAMA – La scorsa puntata, la Autieri si era mostrata decisa dal rifiutare ogni tipo di conoscenza con i nuovi corteggiatori venuti proprio per lei. Un Cavaliere, però, sembra abbia fatto breccia nel cuore della Dama. Si tratta di Andrea, venuto in studio per Veronica Ursida con cui, però, c’è stata una breve conoscenza. Una volta seduta al centro dello studio, Maria De Filippi ha chiesto a Valentina se avesse avuto un colpo di fulmine verso l’uomo. Senza alcun imbarazzo, la Dama ha ammesso di essere interessata ad Andrea.

COME RISPONDERÀ ANDREA? – Nonostante l’iniziale titubanza, Andrea ha accettato di conoscere Valentina, andando anche contro alle passate dichiarazioni. Il Cavaliere, infatti, all’inizio del suo percorso aveva dichiato a Veronica di essere lì unicamente per lei e, se fosse naufragata la loro conoscenza, avrebbe abbandonato Uomini e Donne. Come andrà la conoscenza tra i due? Non resta altro che attendere le nuove puntate.