Uomini e Donne, colpo di scena per Chiara Pompei

Da Settembre non smettono di esserci colpi di scena nel programma “Uomini e Donne”. Diversi soggetti, interessati alla notorietà ed al successo, sono stati sgamati dallo sguardo attento della De Filippi. È successo anche con la nuova tronista Chiara Pompei?

Ieri è andata in onda la presentazione della giovane romana. Nel video, la ventitreenne si è mostrata come una ragazza modesta e non interessata alle luci dei riflettori. Molto lontana dagli standard degli influencer d’oggi ed amante della semplicità. La verità venuta a galla è un’altra.

Il suo percorso sul trono rosso è stato molto breve. Le voci che giravano sul suo presunto fidanzamento al di fuori del programma sono vere. Durante la registrazione avvenuta ieri, voci indiscrete hanno rivelato che a scendere le scale, è stato proprio il suo compagno, Riccardo, pronto a raccontare la sua versione dei fatti. I due hanno avuto un acceso confronto. Stando a quanto detto dalla tronista, i due non sono mai stati fidanzati.

La loro frequentazione è iniziata prima che lei accettasse la proposta fatta dalla redazione di “Uomini e Donne”. Riccardo non si sarebbe mai mostrato serio nei suoi confronti, mentre lei, realmente interessata, avrebbe iniziato a provare qualcosa di più profondo. Delusa dai suoi atteggiamenti e spinta dal desiderio di andare avanti, ha accettato l’esperienza da tronista.

La versione fornita da Riccardo è tutt’altra. Stando a quanto raccontato da lui, il loro rapporto non sarebbe mai stato superficiale; a tal punto da fare una vacanza insieme. Non è la prima volta, però, che il ragazzo mette piede negli studio Elios. Più volte, ha inviato la richiesta per fare il tronista e, più volte è sceso come corteggiatore. Su invito di Maria, i due si sono confrontati lontani dalla videocamere. Dopo circa un’ora, sono rientrati e davanti agli occhi di tutti hanno detto di voler uscire insieme dal programma. Il trono di Chiara, insomma, è stato il più breve della storia di “Uomini e Donne”.