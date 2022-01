Uomini e Donne, com’è finita tra Roberta e Samuele? L’indizio sui social

Dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, è stata resa nota una delle ultime scelte avvenute nel Trono Classico. Roberta Ilaria Giusti ha infatti scelto Samuele Carniani, decidendo di dargli una chance anche lontano dalle telecamere.

Dato che ancora non è stata trasmessa la puntata della scelta, Roberta e Samuele non possono rendere noto nulla sui social. Se i due devono rimanere in silenzio riguardo ciò, a fornire qualche indizio è stato un altro chiacchieratissima ex volto del dating-show.

GLI INDIZI SUI SOCIAL – Da come emerso sui social, Roberta ha trascorso Capodanno insieme ad Andrea Nicole. L’ex tronista e Ciprian, entrambi molto criticati dal pubblico di Uomini e Donne, hanno deciso di organizzare un semplice cena casalinga.

A questa piccola festa è stata invitata anche Roberta, amica proprio di Andrea Nicole. La ragazza, però, non era affatto sola. A far pensare ciò sono state le IG Stories condivise dall’amica e compagna d’avventura.

In una storia di Instagram di Andrea Nicole si vede la Giusti con indosso una giacca chiara. L’indumento è lo stesso indossato da Samuele nel corso di svariate puntata. Questo piccolo dettaglio, quindi, confermerebbe che tra i due le cose vadano a gonfie vele. Per avere la conferma e vedere la nuova coppia ufficialmente insieme, il pubblico del programma dovrà attendere la messa in onda della scelta.